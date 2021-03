Serie B, Pordenone: allarme Coronavirus, altri 4 positivi e 10 in totale (Di lunedì 22 marzo 2021) Il Pordenone ha comunicato ufficialmente l’individuazione di 4 positività al Coronavirus, tra i membri del gruppo squadra. Il club militante in Serie B ha fatto suonare un evidente campanello d’allarme, a causa delle molteplici positività riscontrare negli ultimi tempi, 10 in totale, le quali hanno comportato il rinvio del match con il Pisa. La situazione non è di certo rosea e sembra inevitabile che la Federazione debba acconsentire ad altri rinvii imminenti, soprattutto considerando l’operato consueto delle Asl delle varie città d’Italia. I positivi al Covid-19 sono attualmente in isolamento e sotto il costante controllo delle autorità mediche incaricate dell’arduo compito di assistere gli infetti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) Ilha comunicato ufficialmente l’individuazione di 4tà al, tra i membri del gruppo squadra. Il club militante inB ha fatto suonare un evidente campanello d’, a causa delle molteplicità riscontrare negli ultimi tempi, 10 in, le quali hanno comportato il rinvio del match con il Pisa. La situazione non è di certo rosea e sembra inevitabile che la Federazione debba acconsentire adrinvii imminenti, soprattutto considerando l’operato consueto delle Asl delle varie città d’Italia. Ial Covid-19 sono attualmente in isolamento e sotto il costante controllo delle autorità mediche incaricate dell’arduo compito di assistere gli infetti. SportFace.

