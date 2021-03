Salvini assolto a Torino. Disse che la magistratura è una schifezza e un cancro da estirpare. Per il giudice si tratta di un fatto tenue (Di lunedì 22 marzo 2021) Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato assolto dal Tribunale di Torino nell’ambito del processo che lo vedeva imputato per vilipendio all’ordine giudiziario (leggi l’articolo). Il giudice Roberto Ruscello ha assolto il Capitano “per la particolare tenuità del fatto”. I fatti per i quali Salvini era finito a giudizio risalgono al 14 febbraio 2016, quando durante un congresso regionale della Lega a Collegno, nel Torinese, il segretario federale della Lega Disse: “Difenderò qualunque leghista indagato da quella schifezza che si chiama magistratura italiana, che è un cancro da estirpare”. “La Giustizia italiana va profondamente riformata – ha commentato il leader del Carroccio -, il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 22 marzo 2021) Il leader della Lega, Matteo, è statodal Tribunale dinell’ambito del processo che lo vedeva imputato per vilipendio all’ordine giudiziario (leggi l’articolo). IlRoberto Ruscello hail Capitano “per la particolare tenuità del”. I fatti per i qualiera finito a giudizio risalgono al 14 febbraio 2016, quando durante un congresso regionale della Lega a Collegno, nel Torinese, il segretario federale della Lega: “Difenderò qualunque leghista indagato da quellache si chiamaitaliana, che è unda”. “La Giustizia italiana va profondamente riformata – ha commentato il leader del Carroccio -, il ...

