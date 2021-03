Salernitana-Brescia 1’0 | Bogdan lancia i granata

(Di lunedì 22 marzo 2021), posticipo della trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020, si è concluso con il successo deiper 1-0 grazie alla rete di. Con questa vittoria ivolano da soli al terzo posto, mentre i lombardi rimangono al decimo posto.1-0: cosa è successo? Dopo venti minuti di studio, lapassa in vantaggio con un colpo di testa vincente diche sorprende tutti e mette alle spalle di Joronen. Ilegittimano vantaggio rischiando poco in difesa e sfiorando a più riprese il raddoppio con Di Tacchio e Gondo. Nella ripresa, ilsi riversa in avanti alla ricerca del pareggio, ma sono ancora i ...

Fabrizio Castori è lì, sornione, terzo, pronto a salire direttamente in serie A, con la, come fece con il Carpi. Spettacolo raro, concretezza unica, ultra italianista, unico. ... il...Marco De Martino Fabrizio Castori è di ottimo umore dopo il ritorno al successo all'Arechi, dopo due mesi e quattro pareggi consecutivi, da parte dellache ha superato undato in gran salute: "E' stata una partita giocata molto bene dalla squadra, una delle nostre migliori prestazioni. Il campionato sta per finire "ha spiegato ...Salernitana-Brescia, posticipo della trentesima giornata del campionato italiano di Serie B 2020, si è concluso con il successo dei granata per 1-0 grazie alla rete di Bogdan. Con questa vittoria i ...Bella, solida, vincente, ad un passo dalla vertigine. La Salernitana batte il Brescia e fa sognare i tifosi. Adesso è lecito sognare: i granata sono ad un punto dal secondo posto, occupato dal Lecce, ...