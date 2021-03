Quando l’Impero Romano è diventato Sacro e per volere di chi? (Di lunedì 22 marzo 2021) Con tutti i problemi di datazione che si porta dietro, il Sacro Romano Impero rimane una delle realtà più importanti della storia occidentale: la cristianità rappresentò un grande elemento di coesione. Partiamo da una delle problematiche più importanti: la datazione. Il Sacro Romano Impero nasce con Carlo Magno, re dei Franchi, oppure, come parte della L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 22 marzo 2021) Con tutti i problemi di datazione che si porta dietro, ilImpero rimane una delle realtà più importanti della storia occidentale: la cristianità rappresentò un grande elemento di coesione. Partiamo da una delle problematiche più importanti: la datazione. IlImpero nasce con Carlo Magno, re dei Fran, oppure, come parte della L'articolo proviene da La Luce di Maria.

