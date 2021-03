Parchi eolici, denunciate 7 persone per violazioni urbanistiche e ambientali (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAquilonia (Av) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Forestale di Avellino, nell’ambito di indagini relative alla regolarità urbanistica e ambientale nella realizzazione di Parchi eolici, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, 7 persone ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”, “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificato o in autorizzazioni amministrative” e “Truffa”. Le indagini hanno consentito di appurare che i predetti, con false attestazioni dei progettisti, procedevano ad autorizzare e costruire, in agro del Comune di Aquilonia, un parco eolico di cinque pale, in ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAquilonia (Av) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Forestale di Avellino, nell’ambito di indagini relative alla regolarità urbanistica e ambientale nella realizzazione di, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, 7ritenute responsabili, a vario titolo ed in concorso tra loro, di “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici”, “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificato o in autorizzazioni amministrative” e “Truffa”. Le indagini hanno consentito di appurare che i predetti, con false attestazioni dei progettisti, procedevano ad autorizzare e costruire, in agro del Comune di Aquilonia, un parco eolico di cinque pale, in ...

