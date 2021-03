Lombardia, azzerati vertici Aria. Tutti i flop: dai vaccini al sistema informatico (Di lunedì 22 marzo 2021) Il governatore Fontana ha azzerato i vertici dopo un anno di problemi: dal caso camici ai test sierologici alla gestione dei vaccini. Il dg Gubian rimane come amministratore unico Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 22 marzo 2021) Il governatore Fontana ha azzerato idopo un anno di problemi: dal caso camici ai test sierologici alla gestione dei. Il dg Gubian rimane come amministratore unico

Advertising

sole24ore : Lombardia, azzerati vertici Aria. Tutti i flop: dai vaccini al sistema informatico - fisco24_info : Lombardia, azzerati vertici Aria: tutti i flop: dai vaccini al sistema informatico: Il governatore Fontana ha azzer… - max70gub : RT @TgrRai: #COVID19 #Lombardia, dopo il caos #vaccini dei giorni scorsi azzerati i vertici di @AriaLombardia, l’agenzia che gestiva le pre… - TgrRai : #COVID19 #Lombardia, dopo il caos #vaccini dei giorni scorsi azzerati i vertici di @AriaLombardia, l’agenzia che ge… - Andreaoz65 : RT @ChiaraBaldi86: In #AriaSpa hanno nominato Gubian come “amministratore unico”. A pagare per i disservizi è stato Francesco Ferri, di For… -