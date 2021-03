L’acqua è tutto eppure non ne sappiamo nulla (ma non è solo colpa nostra) (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi è la Giornata mondiale delL’acqua. Molte le cose che si potrebbero ricordare per l’occasione, specie in rapporto al tema del cambiamento climatico che sta rendendo questo bene sempre più prezioso e scarso, tanto da lasciar presagire futuri (anche se non troppo lontani) conflitti per accaparrarsi questa risorse vitale. Si potrebbe accennare anche alla recente minaccia della quotazione in borsa di un bene che non può essere trattato come gli altri, così come alla follia delle acqua minerali, i cui proprietari pagano cifre modeste per aver accesso a fonti da cui ricavano guadagni enormi. Quello su cui vorrei però focalizzarmi è il nostro rapporto con L’acqua, quello attuale di noi cittadini italiani. Un rapporto che è culturale e insieme psicologico, e che non esiterei a definire sbagliato ma anche incredibilmente folle. La prima cosa assurda è il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 marzo 2021) Oggi è la Giornata mondiale del. Molte le cose che si potrebbero ricordare per l’occasione, specie in rapporto al tema del cambiamento climatico che sta rendendo questo bene sempre più prezioso e scarso, tanto da lasciar presagire futuri (anche se non troppo lontani) conflitti per accaparrarsi questa risorse vitale. Si potrebbe accennare anche alla recente minaccia della quotazione in borsa di un bene che non può essere trattato come gli altri, così come alla follia delle acqua minerali, i cui proprietari pagano cifre modeste per aver accesso a fonti da cui ricavano guadagni enormi. Quello su cui vorrei però focalizzarmi è il nostro rapporto con, quello attuale di noi cittadini italiani. Un rapporto che è culturale e insieme psicologico, e che non esiterei a definire sbagliato ma anche incredibilmente folle. La prima cosa assurda è il ...

