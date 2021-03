Juve, smentito il vertice alla Continassa tra Pirlo e la dirigenza (Di lunedì 22 marzo 2021) Nessun vertice alla Continassa in queste ore tra Andrea Agnelli, Pirlo e la squadra: le ultime dal centro tecnico bianconero Le voci circolate nelle ultime ore di un vertice in mattinata alla Continassa tra Andrea Pirlo, il presidente Agnelli e la probabile presenza di John Elkann in videocall non troverebbero riscontro. Come appreso da Juventusnews24, non c’è stato nessun incontro societario e non è previsto alcun vertice di questa portata. La squadra vuole ripartire dopo la sconfitta col Benevento ma deve fare i conti con la pausa per le Nazionali: ben 12 bianconeri saranno in giro per l’Europa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Nessunin queste ore tra Andrea Agnelli,e la squadra: le ultime dal centro tecnico bianconero Le voci circolate nelle ultime ore di unin mattinatatra Andrea, il presidente Agnelli e la probabile presenza di John Elkann in videocall non troverebbero riscontro. Come appreso dantusnews24, non c’è stato nessun incontro societario e non è previsto alcundi questa portata. La squadra vuole ripartire dopo la sconfitta col Benevento ma deve fare i conti con la pausa per le Nazionali: ben 12 bianconeri saranno in giro per l’Europa. Leggi su Calcionews24.com

Giorg_Fo : @DavidBasco86 e io ero tra quelli che diceva che la juve aveva fatto un affare e invece...sono stato smentito per fortuna - Fabio64535537 : RT @paoloangeloRF: “Non lo so” #Allegri alla domanda se tornerebbe alla Juve insomma non ha confermato ma nemmeno smentito #skycalcioclub @… - paoloangeloRF : “Non lo so” #Allegri alla domanda se tornerebbe alla Juve insomma non ha confermato ma nemmeno smentito #skycalcioclub @SkySport - Merca_Aison : @kapuziner5 @EnricoTurcato Negli ultimi 2 anni di Juve si è creato da solo una narrativa attorno a sé con cui ha sv… - pistoligno_gol : @NoireButterfly_ @andagn Non ha mai preso una posizione...anche perché quando lo fa...vedi Juve Napoli...viene puntualmente smentito -

La 'sensizzazione' della famiglia Friedkin ... l'allenatore non ha mai detto esplicitamente cosa fosse successo e non ha mai smentito nessun ... La risposta della Lega sul rinvio della nostra partita con il Napoli dopo quello di Juve - Napoli? Non ...

Calciomercato, Massimiliano Allegri è pronto: “A giugno torno” “Tre anni fa mi aveva cercato il presidente del Real Madrid, ma dissi di no per restare alla Juve”. Oggi non conferma né smentisce che possa succedere lo stesso anche se il, real è una destinazioni ...

