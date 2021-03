Isola dei Famosi, Brando Giorgi: chi è la moglie Daniela Battizzocco (Di lunedì 22 marzo 2021) Il cast dell’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi, chi è Daniela Battizzocco, moglie del noto attore romano Brando Giorgi. (screenshot video)Anche l’attore romano Brando Giorgi partecipa all’edizione 2021 del reality show L’Isola dei Famosi, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi. Protagonista di molte fiction e soap opera di successo, è da tempo sposato con la sua collega Daniela Battizzocco. La coppia ha anche due figli. Scopriamo di più su di lei, che ha debuttato in televisione partecipando come concorrente al programma Sotto a chi tocca. Leggi anche –> Isola dei Famosi, Brando ... Leggi su ck12 (Di lunedì 22 marzo 2021) Il cast dell’edizione 2021 dell’dei, chi èdel noto attore romano. (screenshot video)Anche l’attore romanopartecipa all’edizione 2021 del reality show L’dei, condotto anche quest’anno da Ilary Blasi. Protagonista di molte fiction e soap opera di successo, è da tempo sposato con la sua collega. La coppia ha anche due figli. Scopriamo di più su di lei, che ha debuttato in televisione partecipando come concorrente al programma Sotto a chi tocca. Leggi anche –>dei...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i naufraghi al televoto: chi tra Angela… - IsolaDeiFamosi : Sarà una puntata davvero ricca di sorprese! L'Isola dei Famosi vi aspetta questa sera su #Canale5 e in diretta su… - trash_italiano : La barchetta dell’#Isola era la barchetta dei sogni. E lo era. Lo era davvero. - emmanuelemaire : RT @OnoNanni: Regata dei Legionari. #sardinia #regatta #photography #regatadeilegionari #photographer #gallura #potorotondo #sailboat #sail… - infieri_ : RT @mesch1na: incredibile come a me dell’ isola dei famosi non frega proprio niente è colpa di maria ; -