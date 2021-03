Gazzetta: i complimenti di De Laurentiis non cambiano il futuro di Gattuso (Di lunedì 22 marzo 2021) Non ha bisogno di spiegazioni il messaggio condiviso sui social in piena notte dal presidente De Laurentiis che, in pieno entusiasmo per la doppia vittoria contro Milan e Roma, si è congratulato con la squadra e il tecnico. “Bravo Gattuso, Brava tutta la squadra. Avanti così. Forza Napoli, sempre!” Così come non hanno bisogno di commenti i numeri che dicono che il Napoli si è ripreso, è ad un passo dal quarto posto ed dalla qualificazione alla Champions. Ma tutto questo non significa che tutti i problemi si siano risolti con un colpo di spugna, scrive sulla Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano Probabilmente, non basterà un finale in crescendo per rimettere in piedi il rapporto tra il presidente e l’allenatore. De Laurentiis non ha dimenticato le stilettate che gli ha inferto Gattuso nelle ultime ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 marzo 2021) Non ha bisogno di spiegazioni il messaggio condiviso sui social in piena notte dal presidente Deche, in pieno entusiasmo per la doppia vittoria contro Milan e Roma, si è congratulato con la squadra e il tecnico. “Bravo, Brava tutta la squadra. Avanti così. Forza Napoli, sempre!” Così come non hanno bisogno di commenti i numeri che dicono che il Napoli si è ripreso, è ad un passo dal quarto posto ed dalla qualificazione alla Champions. Ma tutto questo non significa che tutti i problemi si siano risolti con un colpo di spugna, scrive sulladello Sport, Mimmo Malfitano Probabilmente, non basterà un finale in crescendo per rimettere in piedi il rapporto tra il presidente e l’allenatore. Denon ha dimenticato le stilettate che gli ha infertonelle ultime ...

