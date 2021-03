Frosinone, esonerato Alessandro Nesta: decisivo il ko per 3-0 contro il Lecce (Di lunedì 22 marzo 2021) L’avventura di Alessandro Nesta come tecnico del Frosinone dopo un anno e mezzo giunge al termine: l’ex terzino è stato infatti esonerato dal club ciociaro. Fatale la sconfitta occorsa due giorni fa per 0-3 contro il Lecce, sancendo la terza partita consecutiva senza trovare la via della vittoria. Il presidente Stirpe ha quindi optato per l’esonero provando così a salvare una stagione che vede i ciociari al dodicesimo posto in Serie B. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) L’avventura dicome tecnico deldopo un anno e mezzo giunge al termine: l’ex terzino è stato infattidal club ciociaro. Fatale la sconfitta occorsa due giorni fa per 0-3il, sancendo la terza partita consecutiva senza trovare la via della vittoria. Il presidente Stirpe ha quindi optato per l’esonero provando così a salvare una stagione che vede i ciociari al dodicesimo posto in Serie B. SportFace.

