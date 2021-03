CYBER POLYGON – I MEMBRI DEL WEF SI RIUNISCONO SOTTO IL TIMONE RUSSO PER REALIZZARE IL CYBER RESET

Advertising

SplendorSolis00 : RT @Eclissi18: Ricordate l'evento 201 ad ottobre 2019, quell'esercitazione pandemica di un coronavirus, finanziato dalla Gates Foundation e… - Freedom03661447 : RT @Eclissi18: Ricordate l'evento 201 ad ottobre 2019, quell'esercitazione pandemica di un coronavirus, finanziato dalla Gates Foundation e… - ma_gi17 : RT @Eclissi18: Ricordate l'evento 201 ad ottobre 2019, quell'esercitazione pandemica di un coronavirus, finanziato dalla Gates Foundation e… - AMQ66140176 : RT @Eclissi18: Ricordate l'evento 201 ad ottobre 2019, quell'esercitazione pandemica di un coronavirus, finanziato dalla Gates Foundation e… - Bienchi : RT @Eclissi18: Ricordate l'evento 201 ad ottobre 2019, quell'esercitazione pandemica di un coronavirus, finanziato dalla Gates Foundation e… -

Ultime Notizie dalla rete : CYBER POLYGON

Il Manifesto

DA "EVENT 201" A "": LA SIMULAZIONE DEL WEF DI UNA "PANDEMIA INFORMATICA" IN ARRIVO SHARE ON: Maria Heibel - 12 Febbraio 2021 Il CEO di BI. ZONE Dmitry Samartsev presenta alla prima sessione...DA "EVENT 201" A "": LA SIMULAZIONE DEL WEF DI UNA "PANDEMIA INFORMATICA" IN ARRIVO SHARE ON: Maria Heibel - 12 Febbraio 2021 Il CEO di BI. ZONE Dmitry Samartsev presenta alla prima sessione...