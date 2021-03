Calenda: nessun mio passo di lato, Zingaretti non si candida (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Un mio passo di lato se a Roma si candidasse Zingaretti? È una discussione surreale, Zingaretti ha chiarito che non vuole fare il sindaco e che non ci pensa nemmeno, di cosa parliamo. Non ho detto che non voglio fare un ticket con Gualtieri, ho solo detto che lui ha uno standing troppo elevato per candidarmi sindaco con lui in ticket come candidato vicesindaco”. Lo ha detto il leader di Azione e candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda, intervenendo a Rainews24. Leggi su romadailynews (Di lunedì 22 marzo 2021) Roma – “Un miodise a Roma sisse? È una discussione surreale,ha chiarito che non vuole fare il sindaco e che non ci pensa nemmeno, di cosa parliamo. Non ho detto che non voglio fare un ticket con Gualtieri, ho solo detto che lui ha uno standing troppo elevato perrmi sindaco con lui in ticket cometo vicesindaco”. Lo ha detto il leader di Azione eto sindaco di Roma, Carlo, intervenendo a Rainews24.

Advertising

buch_1977 : @GennaroSenatore Rampelli non lo conosco, Calenda ha già appoggio di IV che però ha detto di non volere ed il PD ha… - GrendelFTMoor : RT @sgretolatore: Persone come Renzi e Calenda non hanno mai sentito nominare Mises o Hayek, non c'è posto per i liberali da loro. FdI e Le… - Ted0foro : @FabrizioSorre12 @MicheleGallone5 @bobogiac @BentivogliMarco @CarloCalenda Quella di Calenda era un messaggio che v… - Supermarabu : RT @sgretolatore: Persone come Renzi e Calenda non hanno mai sentito nominare Mises o Hayek, non c'è posto per i liberali da loro. FdI e Le… - MicheleGuetta : RT @sgretolatore: Persone come Renzi e Calenda non hanno mai sentito nominare Mises o Hayek, non c'è posto per i liberali da loro. FdI e Le… -