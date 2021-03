Calcio: Ibrahimovic si commuove parlando del figlio, ‘non voleva andassi via’ (Di lunedì 22 marzo 2021) Stoccolma, 22 mar. -(Adnkronos) – Zlatan Ibrahimovic si è commosso durante la conferenza stampa dal ritiro della Nazionale svedese parlando di suo figlio Vincent. “Ha pianto quando me ne sono andato, ma ora va bene”, ha detto l’attaccante rossonero non riuscendo a trattenere qualche lacrima davanti ai giornalisti. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 marzo 2021) Stoccolma, 22 mar. -(Adnkronos) – Zlatansi è commosso durante la conferenza stampa dal ritiro della Nazionale svedesedi suoVincent. “Ha pianto quando me ne sono andato, ma ora va bene”, ha detto l’attaccante rossonero non riuscendo a trattenere qualche lacrima davanti ai giornalisti. L'articoloWeb.

