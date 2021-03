ATS pronta a dare il via libera ai Nazionali Ira Inter

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 22 marzo 2021) L’ATS potrebbe lasciar partire verso lei giocatori dell’C’è attesa per la decisione dell’ATS in merito alla questione dei giocatori dell’convocati dalle rispettivein vista delle prossime partite. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport è atteso in giornata il via liberi agli spostamenti non appena saranno noti gli esiti degli ultimi tamponi e non ci saranno nuove positività. VIAATS – “L’Ats ha risposto a tutti dando il via, perché ha recepito la normanazionale che vale per tutti i lavoratori, secondo la quale una persona che ha iniziato un periodo di quarantena all’estero ha diritto di rientrare nel proprio paese d’origine per terminare il periodo di isolamento“ “Il dubbio è: perché, se ...