Acqua | Carfagna | ‘bene da tutelare | in Pnrr 4 mld per manutenzione reti idriche’**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – "L'Acqua è un bene da tutelare per le generazioni presenti e future. Nel Sud, tra sprechi e reti vetuste, si perde fino al 40% dell'acqua potabile. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede 4 miliardi per la manutenzione delle reti idriche. Usarli nel modo giusto è un dovere assoluto". Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, ministro per il Sud e la Coesione territoriale in occasione della Giornata mondiale dell'Acqua.

