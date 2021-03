Serie A, Roma-Napoli 0-2. Tonfo Juve con il Benevento. Vincono Milan, Lazio, Samp e Atalanta (Di domenica 21 marzo 2021) Serie A, i risultati di domenica 21 marzo. La Juventus perde in casa contro il Benevento. Vincono Napoli, Milan e Lazio. Roma – Serie A, i risultati di domenica 21 marzo. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. La domenica è aperta dalla vittoria dell’Atalanta in casa del Verona, un successo importante in chiave quarto posto. Nelle partite delle 15 a sorpresa la Juventus sconfitta in casa del Benevento. Bene Lazio e Sampdoria contro Udinese e Torino. Nella partita delle 18 il Milan riesce a portare tre punti da Firenze. Nel big match il ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021)A, i risultati di domenica 21 marzo. Lantus perde in casa contro ilA, i risultati di domenica 21 marzo. Dopo i successi di Genoa, Bologna e Spezia, la ventottesima giornata si conclude con sei partite in calendario. La domenica è aperta dalla vittoria dell’in casa del Verona, un successo importante in chiave quarto posto. Nelle partite delle 15 a sorpresa lantus sconfitta in casa del. Benedoria contro Udinese e Torino. Nella partita delle 18 ilriesce a portare tre punti da Firenze. Nel big match il ...

SkySport : ROMA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Mertens (27') ? #Mertens (34') ?? - FBiasin : Paulo #Fonseca è l'unico tecnico 'italiano' ancora in corsa in Europa. Parlavamo di esonero - con tanto di lista d… - Agenzia_Ansa : Serie A: all'Olimpico il Napoli batte la Roma 2-0. Doppietta di Mertens #romanapoli #ANSA - calciodangolo_ : #RomaNapoli 0-2: #Mertens fa doppietta, #Zielinski giganteggia. #Pedro il peggiore. Le pagelle per il #fantacalcio… - Angolo_Napoli : #RomaNapoli 0-2: #Mertens fa doppietta, #Zielinski giganteggia. #Pedro il peggiore. Le pagelle per il #fantacalcio… -