Non è l'Arena, ospiti stasera, 21 marzo 2021

Questa sera, domenica 21 marzo 2021, dalle 20:30 su La 7, va in onda la ventiuesima puntata della quarta edizione Non è l'Arena, il talk show con Massimo Giletti, in cui si continueranno a commentare i recenti fatti di attualità con servizi ed ospiti in studio.

Non è l'Arena, 21 marzo 2021

Il virus non rallenta la corsa e il vaccino è l'unica arma vincente. Dopo lo stop and go su AstraZeneca sorgono però dei dubbi: quella che si sta giocando sui vaccini è una partita geopolitica mondiale? E poi ci sarà un effettivo cambio di passo nella loro distribuzione? Interverrà Luca Pani, ex direttore generale dell'Aifa. Parteciperanno al dibattito Pierpaolo Sileri, Vauro, Antonella Viola, Carlo Cottarelli, Giorgio Locatelli e Andrea Mangiagalli. Inchiesta mascherine: il caso ...

