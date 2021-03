Non è l’Arena, anticipazioni puntata 21 marzo: gli ospiti di Massimo Giletti (Di domenica 21 marzo 2021) anticipazioni e ospiti della puntata del 21 marzo di Non è l’Arena , condotto da Massimo Giletti su La7, in prima serata. Ecco tutto quello che c’è da sapere. anticipazioni di Non è l’Arena Questa sera, 21 marzo, in prima serata su La7, torna il consueto appuntamento con Non è l’Arena , condotto da Massimo Giletti. Vieni sempre tanti ospiti e temi per la puntata. Nella prima parte si parlerà dello stop, e successivamente del via libera, al vaccino Astrazeneca. Si farà il punto sulla campagna vaccinale e quanto questo stop abbia condizionato la vaccinazione di massa. Se ne parlerà con Luca Pani, ex Direttore ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 21 marzo 2021)delladel 21di Non è, condotto dasu La7, in prima serata. Ecco tutto quello che c’è da sapere.di Non èQuesta sera, 21, in prima serata su La7, torna il consueto appuntamento con Non è, condotto da. Vieni sempre tantie temi per la. Nella prima parte si parlerà dello stop, e successivamente del via libera, al vaccino Astrazeneca. Si farà il punto sulla campagna vaccinale e quanto questo stop abbia condizionato la vaccinazione di massa. Se ne parlerà con Luca Pani, ex Direttore ...

Advertising

zazoomblog : Non è l’Arena anticipazioni puntata 21 marzo: gli ospiti di Massimo Giletti - #l’Arena #anticipazioni #puntata - jingercard : @DMarichiara Parleranno di lei a non è l'arena, e la massacreranno come hanno fatto la scorsa settimana - MariaCl80242264 : Stasera Bdu non è l'arena e la diretta di petalo... un programma per ogni personalità di Petalo praticamente... #exrosmello - LuciaMosca1 : (Non è l’Arena, anticipazioni del 21 marzo 2021: la guerra fredda dei vaccini) Segui su: La Notizia -… - Fedebianconos : @luca79ind @forumvox @GuidoCrosetto Il sogno europeo non esiste e un uomo di stato come Draghi sa benissimo che l’U… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena Unicredit, attacco hacker a GeTicket.it, biglietteria online dell’Arena di Verona Corriere della Sera