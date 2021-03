Morandi | primi passi in ospedale dopo l’incidente “Sono stato fortunato”

(Di domenica 21 marzo 2021) CESENA (ITALPRESS) – “”. Lo scrive in un post su Facebook di Gianni, che dieci giorni fa ha avuto un incidente mentre stava bruciando delle sterpaglie in giardino, riportando gravi ustioni alle mani. “21 marzo. E’ il primo giorno di primavera e il decimo giorno di degenza in– scrive

Advertising

repubblica : Il video di Gianni dall'ospedale sulle note di Jovanotti: 'Ecco i miei primi passi' - Corriere : Gianni Morandi dopo l’incidente: «Primi passi, momento delicato» - Corriere : Gianni Morandi dopo l’incidente: «Primi passi, momento delicato» - AmegidAbd : Gianni Morandi, il video dall’ospedale sulle note di Jovanotti: “Ecco i miei primi passi” - LaMammaN1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Morandi primi

'Sono stato veramente fortunato'. Lo dice Gianni, in un video girato dalla moglie Anna nel reparto Grandi Ustionati dell'ospedale Maurizio ... mostra su Facebook i suoipassi durante la ......" proseguenel post - . Con grande professionalità, tutti mi stanno aiutando a superare questo momento così delicato e difficile, ora è tempo di cominciare a muoversi. Questi sono i...CESENA (ITALPRESS) - "Sono stato fortunato". Lo scrive in un post su Facebook di Gianni Morandi, che dieci giorni fa ha avuto un incidente mentre stava ...Gianni Morandi ha condiviso una trentina di secondi di video dall'ospedale Bufalini di Cesena dove è ricoverato per ustioni da una decina di giorni ...