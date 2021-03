Milan e Juve all' assalto | Pirlo attacca l' Inter

Advertising

AndreaBricchi77 : Per capirci: il Milan con 8 positivi, il Toro, il Genoa, la Juve, il Napoli, tutto bene. Due positivi e mezzo all'i… - pisto_gol : Mi meraviglio molto che un tecnico esperto come Fabio Capello possa considerare il campionato già finito. Ho visto… - ZZiliani : @pisto_gol Il campionato sarebbe strafinito (a dispetto dei precedenti che hai citato) perchè il Milan è in declino… - enrico_pennino : @FabRavezzani Pirlo ha detto che la coincidente sosta permetterà il recupero dei positivi; aggiungo che la stessa A… - GraziaMarocco : RT @DabianaV: #JuveBenevento. È sfida tra Pirlo e Inzaghi. Due allenatori che da calciatori hanno vinto tutto con la Juve e poco o niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Juve

Corriere della Sera

Il canonico "Ilsi deve guardarsi le spalle ora", poi, non agevola il percorso di risalita. Non è la mentalità vincente, non è il modo di agire e pensare che può piacere, ad esempio, a ......Hellas Verona - Atalanta Juventus - Benevento Udinese - Lazio Sampdoria - Torino Fiorentina -...30 Teramo - Virtus Francavilla 20:30 Paganese -Stabia PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV ...Ripartire, per forza e per necessità, e concludere nel migliore dei modi l’unico obiettivo stagionale rimasto. È un Milan incerottato, quello che scenderà oggi in campo a Firenze; ma sarà anche un ...CLASSIFICA Juventus 48; Milan* 39; Sassuolo* 34; Roma 28; Fiorentina, Florentia San Gimignano, Empoli* 23; Inter 18; Hellas Verona* 13; San Marino Academy* 9; Napoli Femminile 8; Pink Bari* 3 (*una ...