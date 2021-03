Lopalco | “Occorre ripristinare fiducia in AstraZeneca”

(Di domenica 21 marzo 2021) Per Luigi, adesso è essenziale ed indispensabilelanei vaccini. Afferma infatti l’esperto: “Il segnale di sicurezza emerso con il vaccinopotrebbe essere attribuito al semplice caso o ad una ‘clusterizzazione’ di casi legati allo stimolo immunologico ed infiammatorio causato normalmente dalla vaccinazione. EMA ha escluso si tratti di una associazione causale. Ora si farà fatica alaverso questo vaccino. Bisogna fare leva sulla razionalità del cittadino”. Poi parla di numeri, “I numeri parlano chiaro: il rischio di contrarre una forma grave di infezione da Covid non è neanche lontanamente paragonabile al rischio di andare incontro ad un evento tromboembolico come quelli segnalati in Germania ...

Poifare una riflessione sulla sospensione di tutte le attività non essenziali negli uffici ... LE PAROLE DI"L'andamento in crescita è uguale in tutta le provincie pugliesi " ha detto ...Poifare una riflessione sulla sospensione di tutte le attività non essenziali negli uffici ... Nel corso dell'incontro, l'assessore regionale alla Sanità Pier Luigiha presentato il ...Riunione d'urgenza in remoto nel pomeriggio di sabato, convocata dal governatore Michele Emiliano e dal suo ufficio di gabinetto per discutere dello stato dell'emergenza Covid-19 in Puglia, alla prese ...