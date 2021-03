Lampo di Candreva | la Samp torna alla vittoria Toro | occasione sprecata

(Di domenica 21 marzo 2021) Lainterrompe la sua serie negativa (due pari in cinque partite) lasciando ilai margini della zona calda. Basta un gol a metà primo tempo ai doriani in una sfida che regala pochissime ...

Però proprio a centrocampo la Samp fa valere la fisicità della coppia di mezzo Thorsby - Ekdal, con l'apporto esterno di Jankto epiù gli inserimenti di Augello. Per far fronte a questa ...... Damsgaard - Ekdal - Thorsby -; Jankto; Quagliarella Subito una prima grande occasione per ... 31° esimo minuto,incredibile di Rodrigo Palacio sulla fascia, cross perfetto che trova ...L’attacco granata mette sotto pressione la difesa ligure, ma Zaza e Belotti non riescono a trovare la via della porta ...Barrow, Svanberg e Soriano fanno tornare alla vittoria il Bologna nel match di pranzo della 27°esima giornata di Serie A ...