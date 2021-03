La Juve ko in casa, il Napoli passa a Roma (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - Ferma l'Inter per il Covid, il campionato di calcio ha vissuto una domenica molto significativa sul fronte scudetto e Champions: la Juve è caduta in casa con il Benevento (di Gaich la rete decisiva per l'1-0) e resta a 10 punti dai nerazzurri ma ora con lo stesso numero di partite. In scia alla capolista tiene duro il Milan, che ha vinto al Franchi 3-2 con la Fiorentina. Il Napoli ha espugnato l'Olimpico battendo la Roma 2-0 con una doppietta di Mertens. Successi importanti in chiave Champions anche per Atalanta (2-0 a verona) e Lazio (1-0 a Udine) mentre il Torino torna nei guai dopo la sconfitta per 1-0 a Marassi con la Samp. Gattuso vede la zona Champions Dopo aver battuto il Milan a San Siro, il Napoli di Gattuso passa anche all'Olimpico per 2-0 e stacca la Roma di tre punti nella corsa a ... Leggi su agi (Di lunedì 22 marzo 2021) AGI - Ferma l'Inter per il Covid, il campionato di calcio ha vissuto una domenica molto significativa sul fronte scudetto e Champions: laè caduta incon il Benevento (di Gaich la rete decisiva per l'1-0) e resta a 10 punti dai nerazzurri ma ora con lo stesso numero di partite. In scia alla capolista tiene duro il Milan, che ha vinto al Franchi 3-2 con la Fiorentina. Ilha espugnato l'Olimpico battendo la Roma 2-0 con una doppietta di Mertens. Successi importanti in chiave Champions anche per Atalanta (2-0 a verona) e Lazio (1-0 a Udine) mentre il Torino torna nei guai dopo la sconfitta per 1-0 a Marassi con la Samp. Gattuso vede la zona Champions Dopo aver battuto il Milan a San Siro, ildi Gattusoanche all'Olimpico per 2-0 e stacca la Roma di tre punti nella corsa a ...

