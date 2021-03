Inter, i calciatori stranieri in partenza con le Nazionali. Massimo Galli: “una follia” (Di domenica 21 marzo 2021) Non si placano le polemiche che riguardano l’Inter. La squadra non è scesa in campo per la partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, i Nazionali sono invece pronti a partire in vista delle prossime gare. Si sta giocando il turno del Massimo campionato di Serie A, la corsa scudetto rischia di essere condizionata dai casi di Coronavirus, la scelta di rinviare la sfida dei nerazzurri ha scatenato tantissime reazioni da parte delle altre squadre. L’ATS di Milano ha negato la partenza dei Nazionali: Roberto Mancini potrebbe rinunciare a Barella, Sensi e Bastoni mentre potrebbero lasciare l’Italia Lukaku, Brozovic, Perisic, Skriniar, Hakimi e Eriksen. Galli sulla partenza dei Nazionali Massimo Galli, primario ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 21 marzo 2021) Non si placano le polemiche che riguardano l’. La squadra non è scesa in campo per la partita del campionato di Serie A contro il Sassuolo, isono invece pronti a partire in vista delle prossime gare. Si sta giocando il turno delcampionato di Serie A, la corsa scudetto rischia di essere condizionata dai casi di Coronavirus, la scelta di rinviare la sfida dei nerazzurri ha scatenato tantissime reazioni da parte delle altre squadre. L’ATS di Milano ha negato ladei: Roberto Mancini potrebbe rinunciare a Barella, Sensi e Bastoni mentre potrebbero lasciare l’Italia Lukaku, Brozovic, Perisic, Skriniar, Hakimi e Eriksen.sulladei, primario ...

Advertising

CalcioWeb : Ancora polemiche in casa @Inter, le reazioni sulla probabile partenza dei calciatori con le Nazionali - Lombardiamia : @AroundJuventus @Gabryhz @GoalItalia @Gazzetta_it Parli del nulla. Portami dichiarazioni di tesserati Inter indigna… - N1926NA : RT @RafAuriemma: Niente da fare, a certe latitudini la regola che siano le #Asl a decidere sulla salute anche dei calciatori, proprio non v… - eltanke1 : @RafAuriemma In effetti gridano sempre al lupo al lupo poi sono i primi a fare quello che vogliono.. Adr si è atten… - tifoneumanoide : Ma sì dai, che problema c'è? Lasciamoli partire i calciatori dell'Inter, tanto ormai sono tutti negativi, no? Cazzo… -