Gasp | ' Reazione che volevo dopo il Real In Europa il nostro calcio è indietro'

La Gazzetta dello Sport

Gasperini si dice soddisfatto per la prestazione dei suoi ragazzi contro il Verona . "Lamigliore dopo la Champions? Sì, ci siamo ributtati in campionato e abbiamo affrontato bene ...a Sky ...... "Non penso che in un giorno riesca a stravolgere l'aspetto tecnico e tattico - commenta-. Ma il cambio di allenatore porta necessariamente a una". Anche Ilicic ha reagito, alle ...Al 37' passaggio perfetto di Pessina per Zapata che arriva da solo davanti a Silvestri ma colpisce il palo. Calendario partite Serie A. Gol e palo per Zapata. Gasperini sorprende Juric in avvio presen ...Scatto dell'Inter per la conquista della Serie A: +9 sul Milan. La Juventus rialza la testa, brutta battuta d'arresto per la Roma ...