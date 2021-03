Enrico Letta: “Voglio due donne capigruppo Pd per Camera e Senato” (Di domenica 21 marzo 2021) Pd, Enrico Letta vuole due donne capigruppo per Camera e Senato “Noi del Partito Democratico abbiamo un problema”, diceva Enrico Letta davanti all’Assemblea Nazionale dem nel giorno della sua elezione come nuovo segretario riferendosi alla scarsa presenza di donne ai vertici del partito. Problema che il nuovo leader si è impegnato a superare. E così, dopo aver nominato 8 uomini e 8 donne nella nuova segreteria, in un’intervista al Tirreno Letta propone anche due donne alla guida dei gruppi parlamentari del Pd di Camera e Senato. “Non posso immaginare – spiega – che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice. Non possiamo essere quelli ... Leggi su tpi (Di domenica 21 marzo 2021) Pd,vuole dueper“Noi del Partito Democratico abbiamo un problema”, dicevadavanti all’Assemblea Nazionale dem nel giorno della sua elezione come nuovo segretario riferendosi alla scarsa presenza diai vertici del partito. Problema che il nuovo leader si è impegnato a superare. E così, dopo aver nominato 8 uomini e 8nella nuova segreteria, in un’intervista al Tirrenopropone anche duealla guida dei gruppi parlamentari del Pd di. “Non posso immaginare – spiega – che nel nostro partito ci siano solo volti maschili al vertice. Non possiamo essere quelli ...

