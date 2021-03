Covid, giocano a carte in un b&b: 4 persone multate (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giocavano a carte privi della mascherina nella stanza di un b&b: sono stati multati per violazione delle norme antiCovid dagli agenti del Commissariato Decumani, intervenuti in via Depretis per una segnalazione di una festa in corso all’interno della struttura. I quattro sono stati sanzionati perché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Giocavano aprivi della mascherina nella stanza di un b&b: sono stati multati per violazione delle norme antidagli agenti del Commissariato Decumani, intervenuti in via Depretis per una segnalazione di una festa in corso all’interno della struttura. I quattro sono stati sanzionati perché trovati fuori dal proprio domicilio senza giustificato motivo e per mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

