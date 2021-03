Coppa del Mondo Sci: Feller vince l'ultimo slalom di stagione. Vinatzer è quarto (Di domenica 21 marzo 2021) Lenzerheide , 21 marzo 2021 - Con lo slalom delle finali di Lenzerheide si è ufficialmente conclusa la stagione di Coppa del Mondo di Sci alpino : dopo la vittoria di Robinson in gigante che ha calato ... Leggi su quotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Lenzerheide , 21 marzo 2021 - Con lodelle finali di Lenzerheide si è ufficialmente conclusa ladideldi Sci alpino : dopo la vittoria di Robinson in gigante che ha calato ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? Gli #Azzurri convocati dal Ct Roberto #Mancini per le gare di qualificazione alla Coppa del Mondo FIF… - matteosalvinimi : Straordinaria Marta #Bassino, 25 anni, da Borgo San Dalmazzo (Cuneo), che oggi ha alzato al cielo la Coppa del Mond… - chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - quotidianopiem : Sci, Coppa del Mondo: Marta Bassino è settima nel gigante di Lenzerheide, ma vince la Coppa del Mondo di specialità - MarcoMassimili6 : RT @_Carabinieri_: BIATHLON: in Coppa del Mondo, a Ostersund (SWE), Specialità 10 Km SPRINT Maschile, splendida prima posizione per l’App.… -