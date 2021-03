Calendario Serie A oggi | orari partite | tv | streaming 21 marzo | programma Sky e DAZN

(Di domenica 21 marzo 2021) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, laA si prepara a vivere– domenica 21– la terza parte della ventottesima giornata del campionato 2020/2021, la nona del girone di ritorno. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. In agenda c’è un’autentica scorpacciata di. Nell’ordine vi saranno: Verona-Atalanta (h 12.30 su), Juventus-Benevento (h 15.00 su Sky Sport), Sampdoria-Torino (h 15.00 su Sky Sport), Udinese-Lazio (h 15.00 su), Fiorentina-Milan (h 18.00 su Sky Sport) e il posticipo Roma-Napoli (h 20.45 su Sky Sport). Di seguito ildettagliato della giornata. 28ª GIORNATA Domenica 21, ore 12:30, ...

Advertising

CriHabets : RT @TIM_Official: TIM è partner della #MilanoDigitalWeek con una serie di talk e webinar realizzati in collaborazione con @OlivettiOnline e… - tabellamercatob : 11^ ritorno #SerieB Finali quattro gare delle 14.00 Vincono #Empoli, #Lecce e #Vicenza Pareggio tra #Reggiana e… - tabellamercatob : 11^ ritorno #SerieB Fine primi tempi quattro gare della 14.00 #Empoli e #Cosenza in vantaggio grazie ai gol di casa… - infoitsport : Calendario Serie A, le partite di oggi e gli orari della 28^ giornata - sportface2016 : I quaranta giorni di Antonio #Conte: dal 3 aprile al 23 maggio l'#Inter si giocherà lo scudetto. Ecco il calendario… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie

Sky Sport

... sodalizio al suo rientro nella massimatricolore. L'equipaggio emiliano ha preso il comando ...C. I. Cross Country Rally & SSV: 18/19 Marzo ITALIAN BAJA NAZIONALE " PN (CICCR " CISSV) ...Classifiche e risultatiA 2020 - 2021, la classifica aggiornata -A 2020 - 2021,e risultati -A 2020 - 2021, la classifica marcatori aggiornataA Brividi fino in ...Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A si prepara a vivere oggi – domenica 21 marzo – la terza parte della ventottesima giornata del campionato 2020/2021, la nona del girone di ritorno. In ...Juventus - Benevento è una partita della 28a giornata del campionato di Serie A 2020-21: si gioca alle 15:00 del giorno 21-03-2021 allo stadio Allianz Stadium. Arbitro dell’incontro è il signor Rosari ...