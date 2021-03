Bennacer: “Infortunio alle spalle, ora sto bene. Scudetto? Dobbiamo crederci” (Di domenica 21 marzo 2021) Il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, ha commentato il successo sul campo della Fiorentina e il calvario di questi mesi del suo Infortunio. Queste le parole del rossonero a Sky: “Quando non giochi da tre mesi è sempre difficile. È stato un Infortunio che tornava spesso, ho avuto diverse ricadute, ma ora sto benissimo, ho recuperato bene finalmente. Scudetto? Ci crediamo, siamo secondi in classifica e Dobbiamo provarci a tutti i costi: faremo di tutto per arrivare primi”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 21 marzo 2021) Il centrocampista del Milan, Ismael, ha commentato il successo sul campo della Fiorentina e il calvario di questi mesi del suo. Queste le parole del rossonero a Sky: “Quando non giochi da tre mesi è sempre difficile. È stato unche tornava spesso, ho avuto diverse ricadute, ma ora sto benissimo, ho recuperatofinalmente.? Ci crediamo, siamo secondi in classifica eprovarci a tutti i costi: faremo di tutto per arrivare primi”. Foto: Twitter personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

