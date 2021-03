Australia | violenta alluvione nel New South Wales | famiglie evacuate e case trascinate via dalla corrente – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 21 marzo 2021) Nel New, Statono nel Sud-Est del Paese, i cittadini stanno facendo i conti in queste ore con un’che ha inondato l’intera costa centro-settentrionale. I residenti, impegnati a fare la conta dei danni, rischiano di dover fronteggiare una nuova inondazione: nelle prossime ore, infatti, le piogge potrebbero ancora aumentare. EPA/DARREN PATEMAN Ragazzi giocano dopo il passaggio delle piogge torrenziali in NSWIl governono ha parlato di disastro naturale. Le piogge si abbattono sulle città da giovedì, ma alcune parti della costa orientale sono entrate in stato di crisi ieri, 20 marzo, a causa dello straripamento di una grande diga che si va ad aggiungere ai fiumi in piena che hanno provocato inondazioni improvvise. Il NSW e il governo federale hanno firmato 16 ...