Aggressione omofoba | la preoccupazione di Pillon | ' Episodio che non va strumentalizzato'

SkylarIre : RT @Iry___: Un'aggressione omofoba non ha niente di diverso dalle altre aggressioni. Chi la compie DEVE PAGARE. #leggeZan - Cat56548719 : Tutti zitti quando viene stuprata una donna mi raccomando - SkylarIre : RT @Gfvip20_: ' Se subisci un aggressione omofoba, qualcuno DEVE PAGARE' #leggeZan #tzvip @tommaso_zorzi #LGBT - duemme6 : RT @P_M_1960: Roma, attivista aggredito sulla banchina di Valle Aurelia per un bacio al compagno Lo denuncia Gaynet Calci, pugni, insulti i… - sa82172055 : RT @Gfvip20_: ' Se subisci un aggressione omofoba, qualcuno DEVE PAGARE' #leggeZan #tzvip @tommaso_zorzi #LGBT -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressione omofoba

Dopo l'avvenuta a Roma nelle ultime ore c'è grande indignazione: da più parti si chiede con forza che la Legge Zan contro l'omofobia sia approvata al più presto. L'unico ostacolo proviene ...a Roma: il video La vicenda, viene reso noto, risalirebbe in realtà a circa un mese fa. Il video però è stato divulgato in queste ore per questioni di iter legale. Dalla vicenda, ...Un’aggressione sconcertante quella avvenuta nelle scorse ore a Roma contro due ragazzi la cui unica colpa era stata quella di darsi un bacio. Voci di condanna arrivano da destra, che però ritiene ...Due giovani sono stati aggrediti mentre si baciavano alla stazione di Roma Valle Aurelia. A riportare l'accaduto, avvenuto il 26 febbraio scorso, sono stati gli stessi giovani che hanno postato il vid ...