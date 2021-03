Acceso dibattito tra Letta e Salvini: ecco cosa si sono detti (Di domenica 21 marzo 2021) “Molto bene” scrive Enrico Letta su Twitter, “Il #DecretoSostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio #Salvini”. Ovviamente, come era immaginabile, dopo qualche ora è arrivata puntuale la sferzante replica del leader della lega: “C’è chi pensa allo ius soli e c’è chi pensa ad aiutare gli italiani in difficoltà con un decreto da 32 miliardi. Basta con le polemiche, Enrico stai sereno“. Poi, Salvini ha aggiunto, qualche ora dopo: “Io lavoro benissimo con il presidente Draghi. Non ci conoscevamo, stiamo maturando una conoscenza personale, telefonica, quasi quotidiana e ci lavoro molto bene”. Concludendo “Mi spiace che il segretario ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 21 marzo 2021) “Molto bene” scrive Enricosu Twitter, “Il #DecretoSostegni interviene su salute, scuola, turismo, cultura e aiuta lavoratori e imprese. Bene #Draghi. Bene i Ministri. Male, molto male che un segretario di partito tenga in ostaggio per un pomeriggio il cdm (senza peraltro risultati). Pessimo inizio #”. Ovviamente, come era immaginabile, dopo qualche ora è arrivata puntuale la sferzante replica del leader della lega: “C’è chi pensa allo ius soli e c’è chi pensa ad aiutare gli italiani in difficoltà con un decreto da 32 miliardi. Basta con le polemiche, Enrico stai sereno“. Poi,ha aggiunto, qualche ora dopo: “Io lavoro benissimo con il presidente Draghi. Non ci conoscevamo, stiamo maturando una conoscenza personale, telefonica, quasi quotidiana e ci lavoro molto bene”. Concludendo “Mi spiace che il segretario ...

Ultime Notizie dalla rete : Acceso dibattito Informazione e processi Nella settimana che sta per chiudersi si è acceso un vivo dibattito su una trasmissione televisiva, "Presa Diretta" di Riccardo Iacona, trasmessa lunedì in prima serata da Raitre. L'argomento della trasmissione era delicato, riguardando l'...

Polemiche politiche e cause legali per i tamponi obbligatori ai bambini Una decisione contenuta nell'ultima ordinanza della Provincia di Bolzano, sulla quale si è acceso il dibattito Dal 7 aprile nelle scuole la didattica in presenza sarà riservata agli alunni che si ...

SS47, Acli trentine contrarie al raddoppio della Valsugana: acceso dibattito locale La Voce del NordEst Omegna cambia il progetto di via Garibaldi: non ci sarà più la rotonda delle polemiche Dopo polemiche e dibattiti, in alcuni momenti anche molto accesi, è arrivato il semaforo verde da parte della commissione Lavori pubblici per la riqualificazione di via Garibaldi a Omegna. Maggioranza ...

Lite Cruciani-Romano/ Video, la rabbia del dem: “Lei dice stupidate” Clima di alta tensione a Dritto e rovescio tra Cruciani e Romano: dibattito acceso a proposito dell'obbligarietà del vaccino anti-Covid.

