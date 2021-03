Stuprò una ragazza ma resterà libero (Di sabato 20 marzo 2021) Cristina Bassi Patteggia due anni con pena sospesa, non farà neppure un giorno in carcere Milano. Aveva fatto molto scalpore a Milano, lo scorso agosto, lo stupro di una giovane donna tra i grattacieli del quartiere centrale di Porta Nuova. Ieri la notizia che il 23enne arrestato per quella violenza ha patteggiato una condanna a due anni di carcere, con sospensione condizionale della pena. Le ricerche del ragazzo erano partite subito dopo la violenza sessuale, affidate alla Squadra mobile e coordinate dal pm Michela Bordieri e dall'aggiunto Letizia Mannella, a capo del dipartimento fasce deboli della Procura. La donna, una 34enne polacca che vive da tempo a Milano, era stata notata da una Volante in stato di choc sul ciglio della strada, tra viale della Liberazione e via Melchiorre Gioia, all'alba del 24 agosto scorso. All'inizio molto confusa, dopo alcuni giorni aveva ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Cristina Bassi Patteggia due anni con pena sospesa, non farà neppure un giorno in carcere Milano. Aveva fatto molto scalpore a Milano, lo scorso agosto, lo stupro di una giovane donna tra i grattacieli del quartiere centrale di Porta Nuova. Ieri la notizia che il 23enne arrestato per quella violenza ha patteggiato una condanna a due anni di carcere, con sospensione condizionale della pena. Le ricerche del ragazzo erano partite subito dopo la violenza sessuale, affidate alla Squadra mobile e coordinate dal pm Michela Bordieri e dall'aggiunto Letizia Mannella, a capo del dipartimento fasce deboli della Procura. La donna, una 34enne polacca che vive da tempo a Milano, era stata notata da una Volante in stato di choc sul ciglio della strada, tra viale della Liberazione e via Melchiorre Gioia, all'alba del 24 agosto scorso. All'inizio molto confusa, dopo alcuni giorni aveva ...

Ultime Notizie dalla rete : Stuprò una Violenza su donne, Ankara esce da convenzione Istanbul La Convenzione di Istanbul impone ai governi di adottare una legislazione che persegua la violenza domestica e gli abusi, nonché lo stupro coniugale e le mutilazioni genitali femminili. Nel 2012 la ...

ANSA - BOX/ Armie Hammer indagato per stupro Effie è anche la stessa persona che lo scorso gennaio su Instagram aveva rivelato una serie di messaggi shock in cui Hammer parlava di sesso e cannibalismo. Da parte sua l'attore, 34 anni, ha negato ...

