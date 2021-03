Psg, Leonardo sul Bayern Monaco: «I più in forma di tutti, ma vogliamo la rivincita» (Di sabato 20 marzo 2021) Leonardo ha commentato l’accoppiamento del Psg con il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League Psg e Bayern Monaco si affronteranno ai quarti di finale di Champions League in un remake della finale della scorsa competizione. Ai microfoni di RMC Sport, il direttore sportivo dei parigini Leonardo ha commentato il sorteggio. «Sarà un’interessante ripetizione della finale della scorsa stagione. È normale che a questo punto dobbiamo affrontare questi impegni complicati. Indubbiamente parliamo della squadra che probabilmente è più in forma di tutte. Ha vinto tutti i titoli degli ultimi mesi. Ma allo stesso tempo posso dire che il Psg sta vivendo un’evoluzione importante. Abbiamo raggiunto la finale lo scorso anno e siamo ora ai quarti. Sfidare ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021)ha commentato l’accoppiamento del Psg con ilnei quarti di finale di Champions League Psg esi affronteranno ai quarti di finale di Champions League in un remake della finale della scorsa competizione. Ai microfoni di RMC Sport, il direttore sportivo dei pariginiha commentato il sorteggio. «Sarà un’interessante ripetizione della finale della scorsa stagione. È normale che a questo punto dobbiamo affrontare questi impegni complicati. Indubbiamente parliamo della squadra che probabilmente è più indi tutte. Ha vintoi titoli degli ultimi mesi. Ma allo stesso tempo posso dire che il Psg sta vivendo un’evoluzione importante. Abbiamo raggiunto la finale lo scorso anno e siamo ora ai quarti. Sfidare ...

