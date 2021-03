Musetti, fine corsa ad Acapulco: in finale ci va Tsitsipas (con Zverev) (Di sabato 20 marzo 2021) Lorenzo Musetti chiude in semifinale, la prima della carriera in un Atp 500, la sua splendida avventura ad Acapulco. Troppo forte, esperto, fresco Stefanos Tsitsipas, numero 5 al mondo che conquista ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 marzo 2021) Lorenzochiude in semi, la prima della carriera in un Atp 500, la sua splendida avventura ad. Troppo forte, esperto, fresco Stefanos, numero 5 al mondo che conquista ...

Advertising

apicella57 : RT @WeAreTennisITA: Vince TSITSIPAS ???? Stefanos è ancora troppo per Musetti, che ha comunque lasciato andare il braccio nel secondo set gio… - SalvatoreSodan1 : RT @WeAreTennisITA: Vince TSITSIPAS ???? Stefanos è ancora troppo per Musetti, che ha comunque lasciato andare il braccio nel secondo set gio… - Deiana_Luca9 : RT @WeAreTennisITA: Vince TSITSIPAS ???? Stefanos è ancora troppo per Musetti, che ha comunque lasciato andare il braccio nel secondo set gio… - sportface2016 : Atp #Acapulco 2021, #Tsitsipas mette fine alla settimana da sogno di #Musetti: il greco vince in due set e vola in… - WeAreTennisITA : Vince TSITSIPAS ???? Stefanos è ancora troppo per Musetti, che ha comunque lasciato andare il braccio nel secondo set… -