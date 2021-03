"Mio padre ucciso da Kabobo. Lo ius soli? Lo vogliono solo per i voti" (Di sabato 20 marzo 2021) Rosa Scognamiglio In foto, Ermanno Masini (64 anni). L'immagine è protetta da Copyright © Andrea Masini, figlio di Ermanno Masini, il 64enne ucciso a Milano da Adam Kabobo, racconta il suo calvario. E boccia lo ius soli della sinistra: "Dietro la cittadinanza agli stranieri ci sono interessi politici e consensi" Ermanno Masini fu ucciso a picconate mentre portava a spasso il cane in via Adriatico, nel quartiere Niguarda di Milano, poco dopo l'alba del 11 maggio 2013. A corpirlo mortalmente fu l'immigrato ghanese Adam Kabobo che, nella stessa mattinata, assassinò anche Alessandro Carolè e Daniele Carella attentando, altresì, alla vita di altre quattro persone. Condannato a 20 anni carcere nell'aprile del 2014, con il riconoscimento del vizio parziale di mente, il "killer del piccone" ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Rosa Scognamiglio In foto, Ermanno Masini (64 anni). L'immagine è protetta da Copyright © Andrea Masini, figlio di Ermanno Masini, il 64ennea Milano da Adam, racconta il suo calvario. E boccia lo iusdella sinistra: "Dietro la cittadinanza agli stranieri ci sono interessi politici e consensi" Ermanno Masini fua picconate mentre portava a spasso il cane in via Adriatico, nel quartiere Niguarda di Milano, poco dopo l'alba del 11 maggio 2013. A corpirlo mortalmente fu l'immigrato ghanese Adamche, nella stessa mattinata, assassinò anche Alessandro Carolè e Daniele Carella attentando, altresì, alla vita di altre quattro persone. Condannato a 20 anni carcere nell'aprile del 2014, con il riconoscimento del vizio parziale di mente, il "killer del piccone" ...

Advertising

poliziadistato : Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo faceva. (C.B.Kelland) Auguri a t… - CarloCalenda : A proposito di fare il padre. Stamattina ho festeggiato mio figlio Giacomo. Tutti e tre i piccoli si sono fatti due… - OfficialASRoma : 'Fu mio padre a trasmettermi la passione giallorossa e a insegnarmi che la Roma è una cosa seria' ???? - S_Eleonora_S : RT @SchroederEmilio: Mio padre mi ha insegnato la leggerezza e la curiosità di trovare sempre un lato ironico nei fatti della vita. Una ver… - robbidibbi : RT @figliocomunista: Auguri papà. Anche se molto spesso non la pensiamo uguale sei sempre mio padre. Un giorno capirai qual è la parte gius… -