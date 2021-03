Migranti fermi su Open Arms, i pm chiedono il processo per Salvini (Di sabato 20 marzo 2021) Nel processo sul caso Open Arms, che vede come imputato il leader della Lega Matteo Salvini, salgono a 23 le parti civili tra cui il comune di Palermo. La Procura di Palermo, al termine dell’udienza preliminare, ha chiesto il rinvio a giudizio per il leader della Lega, il senatore Matteo Salvini. L’ex Ministro dell’Interno è L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 20 marzo 2021) Nelsul caso, che vede come imputato il leader della Lega Matteo, salgono a 23 le parti civili tra cui il comune di Palermo. La Procura di Palermo, al termine dell’udienza preliminare, ha chiesto il rinvio a giudizio per il leader della Lega, il senatore Matteo. L’ex Ministro dell’Interno è L'articolo proviene da Leggilo.org.

