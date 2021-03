LIVE Milano-Sanremo 2021 in DIRETTA: mancano 80 km al traguardo, il plotone insegue gli otto fuggitivi a 3’10” (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Gli attaccanti stanno attraversando Finale Ligure. 14.58 Le spettacolari immagini dalla corsa. 8 riders are leading the race. 80 km to go. Follow the LIVE race of the @Milano Sanremo presented by @eolo it 2021 here https://t.co/u4l20LfaL0#MilanoSanremo pic.twitter.com/2ClnO9vARd — Giro d’Italia (@giroditalia) March 20, 2021 14.56 Quando mancano 80 km al traguardo il vantaggio degli otto fuggitivi è sceso a 3’10”. 14.54 Il plotone tiene in mano la corsa per evitare sorprese legate al vento. 14.52 La situazione in gruppo quando mancavano 90 km al traguardo. ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Gli attaccanti stanno attraversando Finale Ligure. 14.58 Le spettacolari immagini dalla corsa. 8 riders are leading the race. 80 km to go. Follow therace of the @presented by @eolo ithere https://t.co/u4l20LfaL0#pic.twitter.com/2ClnO9vARd — Giro d’Italia (@giroditalia) March 20,14.56 Quando80 km alil vantaggio degliè sceso a”. 14.54 Iltiene in mano la corsa per evitare sorprese legate al vento. 14.52 La situazione in gruppo quando mancavano 90 km al. ...

giroditalia : ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ??… - giroditalia : ?? @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 ???? Sanremo's Roulette! The Classicissima is underway, follow the live… - fdez_isma : RT @giroditalia: ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ?? https://… - fredbreizh35 : RT @giroditalia: ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ?? https://… - pajarracok : RT @giroditalia: ??8 corridori in testa. 80 km al termine. Segui la diretta della @Milano_Sanremo presented by @eolo_it 2021 qui ?? https://… -