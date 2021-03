LIVE Francia-Galles 20-30, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: vantaggio consistente per i Dragoni e transalpini con l’uomo in meno! (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 77? META Francia! SFONDA IL CAPITANO OLLIVON! 30-27 IN FAVORE DEL Galles! 76? Galles a cinque minuti dal Grande Slam. Nonostante l’inferiorità numerica, la grande esperienza dei Dragoni sta pagando. 74? Grande nervosismo in casa Galles: indisciplina esagerata degli uomini di Pivac che rischiano di collassare in questi minuti. 73? INCREDIBILE! Galles IN 13! Ammonito anche Liam Williams! 72? Faletau riceve un cartellino giallo per molteplici fuorigioco. Si chiude in quattordici contro quattordici. 71? Furia francese dopo questo episodio sfavorevole: adesso sono argento vivo i ragazzi di Galthié. 69? CARTELLINO ROSSO PER WILLEMSE! Francesi che dovranno farsi più di dieci minuti con l’uomo in meno ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA77? META! SFONDA IL CAPITANO OLLIVON! 30-27 IN FAVORE DEL! 76?a cinque minuti dal Grande Slam. Nonostante l’inferiorità numerica, la grande esperienza deista pagando. 74? Grande nervosismo in casa: indisciplina esagerata degli uomini di Pivac che rischiano di collassare in questi minuti. 73? INCREDIBILE!IN 13! Ammonito anche Liam Williams! 72? Faletau riceve un cartellino giallo per molteplici fuorigioco. Si chiude in quattordici contro quattordici. 71? Furia francese dopo questo episodio sfavorevole: adesso sono argento vivo i ragazzi di Galthié. 69? CARTELLINO ROSSO PER WILLEMSE! Francesi che dovranno farsi più di dieci minuti conin meno ...

