L’arresto di Fabrizio Corona raccontato dai suoi amici (Di sabato 20 marzo 2021) La storia di Fabrizio Corona ha diviso l’Italia in due parti. Quello che è certo è sotto gli occhi di tutti: Fabrizio è cambiato, ha affrontato (e sta tutt’ora affrontando) un percorso di crescita individuale e ha lasciato il suo passato alle spalle; il problema è che il suo passato non ha lasciato alle spalle lui. Il suo arresto però ha dei retroscena molto particolari che ci vengono raccontati dai suoi più cari amici Peppe e Nathan, presenti dal primo all’ultimo secondo di questa strana vicenda. Noi di Metropolitan abbiamo sentito i suoi amici presenti sul posto. Il primo a parlare è Peppe: “Sono arrivato nei primi istanti dopo che Fabrizio si è ferito; era evidentemente in uno stato confusionario, abbiamo chiamato l’ambulanza e fatto le prime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021) La storia diha diviso l’Italia in due parti. Quello che è certo è sotto gli occhi di tutti:è cambiato, ha affrontato (e sta tutt’ora affrontando) un percorso di crescita individuale e ha lasciato il suo passato alle spalle; il problema è che il suo passato non ha lasciato alle spalle lui. Il suo arresto però ha dei retroscena molto particolari che ci vengono raccontati daipiù cariPeppe e Nathan, presenti dal primo all’ultimo secondo di questa strana vicenda. Noi di Metropolitan abbiamo sentito ipresenti sul posto. Il primo a parlare è Peppe: “Sono arrivato nei primi istanti dopo chesi è ferito; era evidentemente in uno stato confusionario, abbiamo chiamato l’ambulanza e fatto le prime ...

Advertising

infoitcultura : Non è l'Arena, Massimo Giletti riceve una telefonata da Fabrizio Corona e sua madre poco prima dell'arresto, cosa è… - TuttoQuaNews : RT @InformazioneOg: #FabrizioCorona rischia di nuovo il #carcere. Dopo il video sconcertante dell'arresto, con l'ex re dei paparazzi a terr… - ilpiratasonoio : Non è l'Arena, 'Sangue dappertutto'. Massimo Giletti e il video censurato di Fabrizio Corona: cosa è successo prima… - InformazioneOg : #FabrizioCorona rischia di nuovo il #carcere. Dopo il video sconcertante dell'arresto, con l'ex re dei paparazzi a… - teresacapitanio : Non è l'arena, Alessandro Sallusti e l'arresto di Fabrizio Corona: 'Dieci agenti, non erano lì per caso. Cosa mi ha… -

Ultime Notizie dalla rete : L’arresto Fabrizio Blutec, la Cassazione annulla l’arresto di Roberto Ginatta per l’ex Fiat di Termini Imerese Corriere della Sera