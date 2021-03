Inter, Marotta sta meglio: l’ad nerazzurro lascia l’ospedale dopo 10 giorni (Di sabato 20 marzo 2021) Sospiro di sollievo in casa Inter soprattutto per l’ad Beppe Marotta: il dirigente nerazzurro ha lasciato l’ospedale dopo 10 giorni dal ricovero Sospiro di sollievo in casa Inter per le condizioni di Beppe Marotta. Dieci giorni fa l’amministratore delegato nerazzurro era stato ricoverato dopo l’aggravarsi delle sue condizioni al seguito della positività al Covid. Come riporta Gazzetta.it, Marotta è stato dimesso in mattinata per il miglioramento del suo stato di salute. Buone notizie anche per il gruppo squadra: tutti negativi i tamponi dell’ultimo ciclo di test. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Sospiro di sollievo in casasoprattutto perBeppe: il dirigentehato10dal ricovero Sospiro di sollievo in casaper le condizioni di Beppe. Diecifa l’amministratore delegatoera stato ricoveratol’aggravarsi delle sue condizioni al seguito della positività al Covid. Come riporta Gazzetta.it,è stato dimesso in mattinata per il miglioramento del suo stato di salute. Buone notizie anche per il gruppo squadra: tutti negativi i tamponi dell’ultimo ciclo di test. Leggi su Calcionews24.com

