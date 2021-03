Fabrizio Corona, la madre: “Mio figlio soffre del disturbo borderline con disturbo bipolare” (Di sabato 20 marzo 2021) A otto giorni dalla revoca dell’arresto del figlio Fabrizio Corona, Gabriella Privitera è stata intervistata dal Corriere della Sera e teme per le condizioni di salute di suo figlio, che è molto dimagrito e si rifiuta di mangiare e di bere Intervistata dal Corriere della Sera a otto giorni dalla revoca dei domiciliari per il figlio, che si trova ricoverato presso il reparto di psichiatria del Niguarda e sta facendo lo sciopero della fame e della sete, la signora Gabriella Privitera, ieri lo ha visto nel reparto di psichiatria del Niguarda dove Fabrizio Corona è ricoverato. Intanto Fabrizio Corona dovrà scontare in cella – come ha stabilito la Cassazione – anche 9 mesi dell’affidamento in prova che gli era stato revocato nel 2018. ... Leggi su 361magazine (Di sabato 20 marzo 2021) A otto giorni dalla revoca dell’arresto del, Gabriella Privitera è stata intervistata dal Corriere della Sera e teme per le condizioni di salute di suo, che è molto dimagrito e si rifiuta di mangiare e di bere Intervistata dal Corriere della Sera a otto giorni dalla revoca dei domiciliari per il, che si trova ricoverato presso il reparto di psichiatria del Niguarda e sta facendo lo sciopero della fame e della sete, la signora Gabriella Privitera, ieri lo ha visto nel reparto di psichiatria del Niguarda doveè ricoverato. Intantodovrà scontare in cella – come ha stabilito la Cassazione – anche 9 mesi dell’affidamento in prova che gli era stato revocato nel 2018. ...

