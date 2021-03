Via libera per AstraZeneca: ha vinto la scienza (Di venerdì 19 marzo 2021) Quattromila persone. Solo in Toscana, all’indomani dello stop di un lotto di vaccini AstraZeneca per reazioni avverse, quattromila persone in tre giorni hanno annullato il loro appuntamento con la vaccinazione contro il Covid-19. Tra questi ci sono giovani e anziani, genitori preoccupati e soggetti «vulnerabili», persone comuni con il fattore comune di essersi ritrovate in balìa del dubbio. La sospensione totale, temporanea, da parte dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) di questo vaccino, fermando quindi ogni lotto AstraZeneca in via precauzionale, in attesa del responso ufficiale da parte dell’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), ha infatti alimentato ulteriore panico tra i cittadini, soffiando su quei dubbi che già qualcuno aveva verso qualcosa di scientificamente sicuro. Facciamo dunque chiarezza con dei semplici calcoli. Leggi su vanityfair (Di venerdì 19 marzo 2021) Quattromila persone. Solo in Toscana, all’indomani dello stop di un lotto di vaccini AstraZeneca per reazioni avverse, quattromila persone in tre giorni hanno annullato il loro appuntamento con la vaccinazione contro il Covid-19. Tra questi ci sono giovani e anziani, genitori preoccupati e soggetti «vulnerabili», persone comuni con il fattore comune di essersi ritrovate in balìa del dubbio. La sospensione totale, temporanea, da parte dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) di questo vaccino, fermando quindi ogni lotto AstraZeneca in via precauzionale, in attesa del responso ufficiale da parte dell’EMA (Agenzia Europea per i Medicinali), ha infatti alimentato ulteriore panico tra i cittadini, soffiando su quei dubbi che già qualcuno aveva verso qualcosa di scientificamente sicuro. Facciamo dunque chiarezza con dei semplici calcoli.

