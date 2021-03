Ronaldinho non si dà pace: “Dopo la morte della madre beve dal mattino alla sera” (Di venerdì 19 marzo 2021) La morte della madre ha lasciato un vuoto enorme nel cuore di Ronaldinho: l'ex fuoriclasse brasiliano non è ancora riuscito a superare il grave lutto personale, e lo spettro dell'alcolismo comincia a palesarsi. È quanto rivela al quotidiano brasiliano Lance una fonte molto vicina al Pallone d'Oro del 2005: "Ogni giorno è una festa, ma sono pochi i veri amici che gli vogliono bene. Inizia a bere al mattino e finisce solo la sera. Poi ricomincia. Vive in una sorta di fortezza dove ha tutto ciò di cui ha bisogno. Ha un cuore immenso e ci tiene a essere generoso con i suoi amici, ma non tutte le persone che frequenta sono amici veri e non tutti vedono che in realtà così si sta solo facendo del male". Golssip. Leggi su golssip (Di venerdì 19 marzo 2021) Laha lasciato un vuoto enorme nel cuore di: l'ex fuoriclasse brasiliano non è ancora riuscito a superare il grave lutto personale, e lo spettro dell'alcolismo comincia a palesarsi. È quanto rivela al quotidiano brasiliano Lance una fonte molto vicina al Pallone d'Oro del 2005: "Ogni giorno è una festa, ma sono pochi i veri amici che gli vogliono bene. Inizia a bere ale finisce solo la. Poi ricomincia. Vive in una sorta di fortezza dove ha tutto ciò di cui ha bisogno. Ha un cuore immenso e ci tiene a essere generoso con i suoi amici, ma non tutte le persone che frequenta sono amici veri e non tutti vedono che in realtà così si sta solo facendo del male". Golssip.

Advertising

Tru_Visioner : @NandoPiscopo1 @Emiliangiolo Paqueta ricorda Ronaldinho te lo inventi di sana pianta perché nn sai cosa dire. Hauge… - ildpaa : Un duello rashford Tomori a San siro non si vedeva dai tempi di Ronaldinho Nesta Ma fate passare il tutto per normale - Manusso1 : @JuventusNext @FamilytravelI puoi dire quello che ti pare intanto, gli avversari erano ronaldinho, pirlo, seedorf,… - matteo_ita : @luca15dona @Teo__Visma @Maldio_3 purtroppo la vita privata lo ha distrutto, e non parlo solo di Barbara, si è cerc… - gelardochegela : @Tom_RedandBlack @albodsq @StevenThanasi @LucaCohen Ma come dio cane fa uno che fa 9 gol e 7 assist in 29 partite a… -