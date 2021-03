Napoli, De Laurentiis punta Allegri: serve la Champions (Di venerdì 19 marzo 2021) Aurelio De Laurentiis starebbe pensando a Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli, ma serve la qualificazione in Champions League A fine stagione, in casa Napoli sarà rifondazione dopo un’annata complicata. A partire dalla panchina, con Gennaro Gattuso che con ogni probabilità dirà addio agli azzurri dopo un anno e mezzo di onorato servizio. Il club partenopeo pensa al sostituto e Aurelio De Laurentiis, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe in testa grandi nomi: su tutti quello di Massimiliano Allegri. Insieme all’ex allenatore della Juventus, ci sarebbero anche Paulo Fonseca e Rafa Benitez. Ma per arrivare a questi nomi, il Napoli dovrà conquistare la qualificazione in Champions League così da poter ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 19 marzo 2021) Aurelio Destarebbe pensando a Massimilianoper la panchina del, mala qualificazione inLeague A fine stagione, in casasarà rifondazione dopo un’annata complicata. A partire dalla panchina, con Gennaro Gattuso che con ogni probabilità dirà addio agli azzurri dopo un anno e mezzo di onorato servizio. Il club partenopeo pensa al sostituto e Aurelio De, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe in testa grandi nomi: su tutti quello di Massimiliano. Insieme all’ex allenatore della Juventus, ci sarebbero anche Paulo Fonseca e Rafa Benitez. Ma per arrivare a questi nomi, ildovrà conquistare la qualificazione inLeague così da poter ...

