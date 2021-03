Inter, focolaio in casa nerazzurra: c’è un altro positivo (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Inter ha comunicato la positività di un altro membro del gruppo squadra in merito agli esami sostenuti nella giornata di ieri: è il quarto altro caso di positività all’Interno del gruppo squadra dell’Inter. Il focolaio in casa nerazzurra ha coinvolto anche un quarto elemento. La comunicazione è stata data dal club nerazzurro pochi minuti fa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ha comunicato la positività di unmembro del gruppo squadra in merito agli esami sostenuti nella giornata di ieri: è il quartocaso di positività all’no del gruppo squadra dell’. Ilinha coinvolto anche un quarto elemento. La comunicazione è stata data dal club nerazzurro pochi minuti fa Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? #Juve, made in Italy ?? Il diavolo è Pogba. #Roma, sei l'Italia! ?? #Inter stop… - gianpi36590925 : RT @franvanni: Ats Milano segnala: “Nel gruppo squadra un focolaio Covid”. E un “elevato rischio di circolazione di varianti virali più con… - EnricoGiunta : RT @juanito1897: Juve con 3 positivi: 'Pazienza, il protocollo dice che si deve giocare' Inter con 3 positivi: 'Focolaio, rinviate le parti… - Fri20830160 : RT @NoireButterfly_: #inter: tutti negativi i tamponi per il resto della squadra. Il focolaio non esiste. Strano. Però non li hanno fatti g… - PeppeMur84 : quindi niente focolaio. quindi perchè inter sassuolo non si gioca? @SerieA -