Europa League | Solskjaer | “Ibrahimovic? Un modello per i giovani”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il Manchester United è ai quarti di finale di. La squadra inglese, attualmente seconda in Premier anche se lontanissima dalla capolista City, ha avuto alla fine la meglio sul Milan nella sfida di San Siro grazie alla rete decisiva di Paul Pogba, mandato in campo da Ole Gunnarall’inizio della ripresa per dare la scossa ad una squadra apparsa nel primo tempo un po’ troppo spenta, per una mossa che risulterà quindi alla fine determinante. Il tecnico norvegese, alla fine della partita, non ha mancato di fare i complimenti anche agli avversari, ad uno in particolare. Le parole dial termine di Milan-Manchester-United Ole Gunnar, tecnico del Manchester United approdato ai quarti di finale ai danni del Milan di Pioli grazie al 2-1 complessivo dei 180 minuti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Europa League

Alle 12, a Nyon, in Svizzera , si decideranno i quarti di finale della massima competizione di calcio per club in, la Champions. Le squadre rimaste nella competizione, dopo gli ottavi, sono - oltre ai campioni d'in carica del Bayern Monaco - Borussia Dortmund, Chelsea, Liverpool, Manchester ...Infine verrà anche stabilito quale squadra giocherà "in casa" la finale in programma il 26 maggio a Danzica, ma quest'ultimo sorteggio avrà solo fini burocratici.La Roma di Fonseca, invece, in seguito al 3-0 dell’Olimpico, ha vinto anche ieri, 2-1 in Ucraina contro lo Shakhtar Donetsk. Oggi alle 12:00 il sorteggio di Nyon, prima la Champions League, poi l'Euro ...Pericolo inglesi in vista Dopo aver sconfitto lo Shakhtar Donetsk agli ottavi di finale di Europa League, la Roma oggi conoscerà l’accoppiamento dei quarti di finaleche si terranno l’8 e 15 aprile ...