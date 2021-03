Durissimo scontro tra Inter e Sala sul nuovo stadio di Milano: tutti i punti di un dossier scottante (Di venerdì 19 marzo 2021) Pur essendo in testa al campionato, l’Inter sta vivendo ore di tensione per le aspre polemiche con Beppe Sala. La società nerazzurra è andata su tutte le furie per le parole del sindaco a proposito del progetto sullo stadio. La vicenda presenta numerosi punti critici, che stanno dividendo anche l’opinione pubblica. Vediamoli nel dettaglio, uno per uno. Pochi giorni dopo aver aggiunto Milano alla sua denominazione ufficiale, l’Inter rilascia un comunicato stampa che rischia di mettere a dura prova la relazione con il sindaco meneghino Beppe Sala, che oltretutto è un suo acceso tifoso: “FC Internazionale Milano ha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindaco Sala e continuerà ad esistere anche al ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021) Pur essendo in testa al campionato, l’sta vivendo ore di tensione per le aspre polemiche con Beppe. La società nerazzurra è andata su tutte le furie per le parole del sindaco a proposito del progetto sullo. La vicenda presenta numerosicritici, che stanno dividendo anche l’opinione pubblica. Vediamoli nel dettaglio, uno per uno. Pochi giorni dopo aver aggiuntoalla sua denominazione ufficiale, l’rilascia un comunicato stampa che rischia di mettere a dura prova la relazione con il sindaco meneghino Beppe, che oltretutto è un suo acceso tifoso: “FCnazionaleha una storia gloriosa ultracentenaria. Esisteva prima del Sindacoe continuerà ad esistere anche al ...

Advertising

Yuro_23 : RT @capuanogio: L'#Inter allo scontro con il sindaco #Sala: club infuriato per lo stop al progetto del nuovo stadio, attacco durissimo con… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: L'#Inter allo scontro con il sindaco #Sala: club infuriato per lo stop al progetto del nuovo stadio, attacco durissimo con… - franser_real : RT @capuanogio: L'#Inter allo scontro con il sindaco #Sala: club infuriato per lo stop al progetto del nuovo stadio, attacco durissimo con… - JohSogos : RT @capuanogio: L'#Inter allo scontro con il sindaco #Sala: club infuriato per lo stop al progetto del nuovo stadio, attacco durissimo con… - Moixus1970 : RT @capuanogio: L'#Inter allo scontro con il sindaco #Sala: club infuriato per lo stop al progetto del nuovo stadio, attacco durissimo con… -